Neuer Marcelo: Barça & Chelsea wittern Schnäppchen

Der FC Barcelona und der FC Chelsea haben es offenbar auf ein vielversprechendes Juwel aus Brasilien abgesehen. Die spanische ‚as‘ berichtet, dass sich die beiden Schwergewichte mit einer Verpflichtung des erst 18-jährigen Souza beschäftigen.

Plan der Blues sei es, den Linksverteidiger zunächst an Partnerverein Racing Straßburg abzugeben, damit er sich dort weiterentwickelt. Zudem soll dem Teenager ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen.

Angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags beim FC Santos wäre Souza Stand jetzt ablösefrei zu haben. Doch sein jetziger Arbeitgeber möchte das selbstredend verhindern und hat dem Bericht zufolge bereits die Verhandlungen über eine vorzeitige Verlängerung aufgenommen.

Gerade erst feierte Souza mit dem brasilianischen Traditionsverein die Rückkehr in die erste Liga, konnte in der laufenden Saison aufgrund einer Oberschenkelverletzung allerdings nur sporadisch mitwirken. In sieben Einsätzen verbuchte der Linksfuß immerhin zwei Vorlagen.

Souza, der auch schon ins Visier der brasilianischen Nationalmannschaft geraten sein soll, überzeugt mit seiner Schnelligkeit, Defensivarbeit und Technik am Ball. Schon jetzt wird er mit niemand Geringerem als Marcelo verglichen. Ob er in die Fußstapfen des fünfmaligen Champions League-Siegers treten kann, muss sich allerdings erst noch herausstellen.