Bosz trotzt der Transfer-Nullrunde

Peter Bosz trägt seine Enttäuschung über die geplatzten Verpflichtungen von Milot Rashica (24) und Sead Kolasinac (27) nicht unnötig zur Schau. Über das vorhandene Personal bei Bayer Leverkusen sagt der niederländische Trainer laut der ‚Bild‘: „Sie sind da, sie haben mein Vertrauen. Jetzt gilt: Strich drunter und Leistung bringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf eine Zielsetzung will sich Bosz angesichts der Nullrunde am Deadline Day aber nicht festnageln lassen: „Wir müssen jetzt nicht über Ziele reden, was realistisch ist. Das macht keinen Sinn, weil keiner es weiß. Wir tun alles, um am Ende so hoch wie möglich zu stehen. Platz vier wäre super. Aber momentan geht‘s darum, das Spiel gegen Mainz zu gewinnen. Das ist jetzt mein wichtigstes Ziel.“