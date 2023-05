Ajax: Folgt Bosz auf Heitinga?

Peter Bosz könnte schon bald wieder in der Eredivisie an der Seitenlinie stehen. Der 59-Jährige soll Johnny Heitinga (39) als Trainer von Ajax Amsterdam ersetzen, berichtet der niederländische Journalist Sjoerd van Ramshorst. Das verlorene Finale gegen die PSV Eindhoven (2:3 n.E.) sei ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen.

In der Liga steht Ajax nur auf Rang drei. Ungewöhnlich für den Serienmeister, der sich hinter Feyenoord Rotterdam und den frisch gekürten Pokalsiegern aus Eindhoven einreiht. Kontakt zu Bosz soll schon geknüpft worden sein. Ob der Trainerwechsel womöglich noch in der Saisonendphase stattfindet, bleibt offen. In der Eredivisie sind noch vier Spieltage zu absolvieren.

