Köln: Hector erwägt Karriereende – Baumgart schmeichelt

Linksverteidiger Jonas Hector (31) vom 1. FC Köln erwägt offenbar ein nicht allzu weit entferntes Karriereende. Trainer Steffen Baumgart verriet auf der Pressekonferenz am Donnerstag: „Jonas hat ja einen klaren Plan für sich, dass er zumindest darüber nachdenkt, in anderthalb Jahren aufzuhören.“

Damit will sich der Coach aber nicht so einfach abfinden. „Ich kann mir nur wünschen, dass so ein Spieler der Bundesliga weiter erhalten bleibt.“ Kapitän Hector sei „der wichtigste Spieler in diesem Verein“ und „der Qualitätsspieler, der vorangeht und sich immer stellt“. Bis 2023 ist der 43-fache deutsche Nationalspieler noch an den FC gebunden.