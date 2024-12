ManCity: Guardiola äußert sich zu Wintertransfers

Pep Guardiola will sich noch nicht festlegen, ob Manchester City im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Stadtderby gegen Manchester United am Sonntag (17:30 Uhr) reagierte der Trainer der aktuell in der Defensive stark ersatzgeschwächten Skyblues ausweichend: „Ich möchte meine Spieler zurück, die Spieler, die wir bereits haben. Ich würde liebend gerne mit der Mannschaft antreten, die wir zu Beginn der Saison hatten. Das ist das Einzige, was ich bedaure: Diese Spieler möchte ich haben, keine neuen. Aber irgendwann, im richtigen Moment, müssen wir schauen.“

Dabei sind die Kriegskassen der Citizens durch den Umsatzrekord und einige Spielerverkäufe im Sommer aktuell gut gefüllt, englische Medien rechnen mit einer größeren Transferoffensive des amtierenden Meisters im Januar. Guardiola tritt dennoch auf die Shopping-Bremse: „Die Tatsache, dass der Klub Einnahmen hat, ist toll, denn der Klub muss nachhaltig sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir über riesige Ressourcen verfügen, um jeden zu kaufen, den wir wollen. Vor allem heutzutage, denn auf dem Transfermarkt ist alles sehr teuer. Und wir haben in den letzten vier, fünf Jahren bewiesen, dass wir in dieser Hinsicht leider nicht die Besten sind.“