RB: Upamecano spricht mit anderen Klubs

Dayot Upamecano lässt bezüglich seiner Zukunft bei RB Leipzig eine Hintertür offen. Im Rahmen einer Medienrunde bei der französischen Nationalmannschaft bestätigt der 21-Jährige, mit anderen Vereinen in Kontakt zu stehen: „Ich werde von mehreren Klubs angesprochen, ich spreche mit Klubs, aber ich habe Zeit. Wir werden sehen, was in Zukunft passiert.“

Upamecano betont jedoch auch: „Ich habe meinen Vertrag in Leipzig verlängert.“ Vor rund fünf Wochen verlängerte der Abwehrchef von Julian Nagelsmann vorzeitig bis 2023, ließ sich dazu eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42 Millionen Euro für den kommenden Sommer einbauen. Manchester United möchte den angehenden Nationalspieler bereits diesen Sommer aus Leipzig loseisen.