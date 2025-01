Batista Meier vor Wechsel in die 2. Bundesliga

Oliver Batista Meier wird in der Rückrunde im deutschen Unterhaus spielen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der 23-Jährige bereits im Medizincheck beim SSV Ulm befindet und somit vor dem Wechsel zum Zweitligisten steht. Der Offensivspieler von Dynamo Dresden galt beim FC Bayern einst als großes Talent, verlor zuletzt bei Dynamo aber seinen Stammplatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler hat bereits viele Erfahrungen gesammelt, spielte etwa in der niederländischen Eredivise für den SC Heerenveen und in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit für Grasshoppers Club Zürich in der Schweiz. In der Hinrunde 2023/24 machte er für den SC Verl mit neun Toren und elf Vorlagen in 20 Drittligaspielen auf sich aufmerksam. Zurück in Dresden setzte Trainer Thomas Stamm zu Beginn auf den variablen Offensivspieler, doch die Scorer blieben aus. Die jüngsten drei Spiele vor der Winterpause verbrachte Batista Meier jeweils 90 Minuten auf der Bank.