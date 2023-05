Gladbach bedient sich bei Bayern

Borussia Mönchengladbach treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter offensiv voran. Dabei geht der Blick zum FC Bayern. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, wechselt Grant-Leon Ranos vom Rekordmeister zur kommenden Saison an den Niederrhein.

Der Deal gehe ablösefrei über die Bühne, weil der Vertrag des Stürmers am Saisonende ausläuft. In der laufenden Spielzeit präsentierte sich der 19-Jährige für die zweite Mannschaft der Bayern äußerst treffsicher: In 34 Pflichtspielen gelangen Ramos 20 Tore sowie zwölf Assists.

Nach der Festverpflichtung von Mittelfeldspieler Julian Weigl und dem Transfer von Linksverteidiger Lukas Ullrich (18/Hertha BSC) wäre Ramos bereits der dritte Neuzugang für die kommende Spielzeit.