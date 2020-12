Dost begründet seinen Brügge-Transfer

Bas Dost hat nicht lange gefackelt, als sich die Option FC Brügge auftat. „Nach meinem letzten Spiel mit Frankfurt gab es wieder Kontakt, am Ende ging alles schnell“, erzählt der Stürmer im Gespräch mit der niederländischen Zeitung ‚AD‘, „Brügge hat gezeigt, dass sie mich wirklich wollten. Das hat man in allen Belangen gemerkt. Als Spieler suchst du immer nach diesem Gefühl.“

In Belgien will Dost erreichen, was mit Eintracht Frankfurt schwierig geworden wäre. „Ich habe bereits einige Pokale gewonnen und war einige Male Torschützenkönig, aber ich habe noch keine Meisterschaft geholt“, so der 31-Jährige, „das möchte ich meiner Karriere noch hinzufügen.“ Dasselbe Ziel dürfte Stefano Denswil (27) verfolgen. Dosts Landsmann steht laut ‚Het Laatste Nieuws‘ unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bologna nach Brügge.