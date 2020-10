Gladbach - Real 2:2 | Note 1 für den Fast-Matchwinner

Beide Mannschaften waren von Beginn an um Ordnung bemüht, die Gäste aus Madrid hatten aber in der ersten halbe Stunde mehr vom Spiel. In allzu viele gefährliche Torraumszenen konnten die Königlichen dies zwar nicht ummünzen, der 13-fache Champions League-Sieger verstand es aber sehr gut, aggressiv zu pressen und die Gladbacher im Spielaufbau zuzustellen – vor allem nahm Casemiro Lars Stindl nahezu vollends aus dem Aufbauspiel.

Dadurch kam der Bundesligist nicht zur Entfaltung und ein ums andere Mal tief in der eigenen Hälfte in große Bedrängnis. Das Tor machten aber dennoch die Gladbacher. Nach einem Fehlpass von Toni Kroos marschierte Alassané Plea in Richtung unsortierte Real-Defensive und überraschte mit einem Querpass auf Thuram, der mit vollem Risiko die Führung besorgte.

Real macht Druck – Gladbach trifft

Für die zweite Hälfte hatte sich Real viel vorgenommen und scheiterte bereits in der ersten Minute in Person von Asensio am Aluminium. Auf der Gegenseite machten es die Hausherren erneut besser. Mit dem zweiten Gladbacher Torabschluss überhaupt erzielte Thuram seinen zweiten Treffer.

Wenn Sergio Ramos zum Stürmer wird, weiß man, dass man vieles richtig gemacht hat. Nach dem 2:0 hielt den Abwehrchef regelmäßig nichts mehr hinten. Allerdings war dies mehr ein Zeichen der Verzweiflung als sinnvolles taktisches Mittel. Am Ende war es aber dennoch der Kopf des Kapitäns, der den Ball quer auf Casemiro legte und somit den späten Ausgleich vorbereitete.

Die Torfolge

33‘ Thuram: In der Hälfte der Gäste kommt Plea an den Ball. Der Franzose schaltet schnell, spielt Doppelpass mit Hofmann und legt schließlich millimetergenau quer auf den einlaufenden Thuram, der den Ball direkt mit links unter den Querbalken zimmert. Plea kann sich für die überragende Vorarbeit mindestens 50 Prozent des Treffers gutschreiben.

58‘ Thuram: Seinen zweiten Treffer leitet Thuram selbst ein und bedient auf dem rechten Flügel Laimer. Die lange Flanke des Rechtsverteidigers landet bei Plea, dessen Direktabnahme Courtois nach vorne klatschen lässt. Thuram muss nur noch den Schlappen ran halten und abstauben.

87‘ Benzema: Der eingewechselte Valverde flankt von rechts hoch und weit hinter den zweiten Torpfosten. Casemiro schraubt sich auf der Grundlinie hoch und köpft den Ball zurück in den Fünfmeterraum, wo Benzema artistisch im Fallen den Ball unter die Latte nagelt.

90+3‘ Casemiro: Vázquez legt am Sechzehner auf Modric. Der Kroate schaut kurz und flankt hoch in den Strafraum. Dort steigt Ramos hoch und legt per Kopf quer auf Casemiro, der Sommer keine Chance lässt.

