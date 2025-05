Real-Vorstellung: Alonsos erste Worte

Seit dem vergangenen Wochenende ist endgültig klar, dass Xabi Alonso der neue Mann an der Seitenlinie von Real Madrid ist. Nach einer für die Blancos unzufriedenstellenden Saison ohne Titel soll der Baske das königliche Schiff wieder auf Kurs bringen. In der spanischen Hauptstadt wurde der Ex-Leverkusener am heutigen Montag vorgestellt.

Alonso ließ keinen Zweifel daran, dass er mit Real ansehnlichen Fußball spielen will, der die kritischen Fans aus den Sitzschalen reißen soll: „Die Fans sollen stolz auf die Mannschaft sein, die auf den Platz kommt. Wir wollen Emotionen herüberbringen, Freude, die Leute sollen es genießen – im Stadion, vor dem Fernseher. Die Leute sollen sagen: ‚Das ist das Team, das mir gefällt, das ist meine Mannschaft, das ist mein Real Madrid.“

Auf die Frage nach neuen Transfers reagierte der 43-Jährige etwas verhaltener, stattdessen sprach Alonso den bereits unter Vertrag stehenden Spielern sein Vertrauen aus: „Ich denke, es ist unsere Aufgabe, uns immer verbessern zu wollen – in jeder Facette. Ich will mit dem Klub den Austausch haben, wie wir besser werden können. Die Mannschaft ist sehr gut und ich habe Lust, mit ihr zu beginnen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit Forderungen komme, sondern mit der Lust, mit der Mannschaft zu arbeiten – und der Lust, besser zu werden.“

Trotzdem darf man sich bei Real auf neue Impulse gefasst machen: „Ich habe das natürlich gesehen, habe eine Analyse vorgenommen, wie die Mannschaft gespielt hat, in welcher Verfassung die Spieler sind. Ich nutze das für meine eigene Idee, für das neue Projekt, das wir starten. Die Trainer und die Mannschaften hängen von den Spielern ab. Die Spieler befinden sich auf einem sehr hohen Niveau. Das ist jetzt die Herausforderung: ein Team formen, das Potenzial aus den Spielern herausholen. Wenn wir das schaffen, werden wir eine sehr potente Kraft besitzen.“

Hintertür bei Rodrygo

Auf den wechselwilligen Rodrygo angesprochen betonte der Ex-Mittelfeldspieler die Wichtigkeit des Angreifers: „Rodrygo ist ein Spieler von Real Madrid und ich werde mit jedem sprechen, der ein Spieler von Real Madrid ist. Sie haben es verdient und wir brauchen sie. Rodrygo ist ein spektakulärer Spieler, wir werden ihn brauchen.“

Der Brasilianer ist unzufrieden mit seinem Status bei Real und wird unter anderem mit einem Wechsel zum FC Arsenal in Verbindung gebracht. Noch offen ist, in welchem System Alonso agieren lassen wird und ob der Brasilianer dort einen Platz findet.