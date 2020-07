Sané gegen Coman: City scheiterte am Tauschdeal

Manchester City schaut in diesem Sommer so ein wenig in die Röhre. Jene 50 Millionen Euro, die man für den Transfer von Leroy Sané kassiert, entsprechen eigentlich nicht dem Marktwert des 24-Jährigen. Darüber hinaus müssen die Citizens damit leben, dass auch Kingsley Coman nicht kommen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ lehnte Hasan Salihamidzic eine Anfrage des entthronten englischen Meisters ab, Sané mit Coman zu verrechnen. Wie FT bereits vor rund zwei Wochen exklusiv berichtete, stand auch Coman selbst einem Wechsel nach Manchester nicht besonders offen gegenüber: Pep Guardiola und Co. fingen sich vom 24-jährigen Franzosen einen Korb ein.

Nun also werden Coman und Sané in der kommenden Spielzeit Seite an Seite für den FC Bayern wirbeln. ManCity hingegen steuert schwierigen Zeiten entgegen. Die Anziehungskraft des Klubs ist deutlich gesunken, seitdem eine zweijährige Champions League-Sperre im Raum steht.