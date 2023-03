Barça: Vanderson-Berater für Gespräche vor Ort

Das Management von Brasilianer Vanderson wird in Kürze zu Gesprächen beim FC Barcelona eintreffen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, erwarten die Verantwortlichen der Blaugrana die Vertreter des Rechtsverteidigers der AS Monaco, um die Modalitäten für einen möglichen Sommerwechsel auszuloten. Vanderson steht bereits seit geraumer Zeit weit oben auf dem Zettel von Barcelona.

Im vergangenen August klopfte Barça dem Bericht zufolge schon in Monte-Carlo an, ließ sich von einer potenziellen Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro aber abschrecken. Trotz der hohen Ablöseforderungen bleiben Xavi und Co. aber am 21-Jährigen dran und wollen nach der Saison einen erneuten Versuch starten, so die spanische Tageszeitung.

