„Gilt nur für Bayern“: Bolognas Plan mit Zirkzee

Der FC Bologna will Joshua Zirkzee (22) nicht inmitten der Saison verkaufen. Man habe bislang ohnehin „keine“ Anrufe wegen Zirkzee erhalten, betont Sportdirektor Marco Di Vaio in der ‚Gazzetta dello Sport‘, „und wir würden sie auch nicht beantworten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Ex-Klub Bayern München besitzt neben einem Matching Right und einer 50-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung auch eine Rückkaufklausel von kolportierten 20 bis 25 Millionen Euro. Di Vaio bestätigt: „Sie gilt nur für Bayern. Für andere Vereine ist der Preis frei.“

Lese-Tipp

Trotz Verletzung: Marokko-Coach erläutert Mazraoui-Nominierung

Zirkzee überzeugt in dieser Saison mit acht Toren und vier Assists in 19 Pflichtspielen. „Joshua ist eine Neuneinhalb, ja, aber nicht wie jeder andere, er ist ein Unikat“, so Di Vaio über den niederländischen Angreifer, der im Sommer 2022 für 8,5 Millionen Euro aus München kam. Interesse an Zirkzee soll unter anderem Manchester United signalisieren.