Bochum vor Chibsah-Verpflichtung

Unmittelbar vor dem Start in die Zweitligasaison steht der VfL Bochum vor der Verpflichtung des ghanaischen Mittelfeldspielers Raman Chibsah. Nach ‚Transfermarkt‘-Informationen absolviert der schnelle Sechser noch heute den obligatorischen Medizincheck. Im Anschluss soll er einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chibsah, der ablösefrei zum Klub aus dem Ruhrpott wechselt, war in der zurückliegenden Saison in der türkischen Süper Lig bei Gaziantep FK aktiv, für die er auf insgesamt 28 Pflichtspieleinsätze kam. Zuvor spielte er für verschiedene Klubs in der italienischen Serie A, unter anderem für Frosinone Calcio, Benevento Calcio sowie US Sassuolo.