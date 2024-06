Ablöse & Zeitplan: Die Details zu Bayerns Ito-Deal

Am gestrigen Mittwochabend sickerte etwas überraschend durch, dass sich der FC Bayern beim VfB Stuttgart bedient. Übereinstimmenden Berichten zufolge ziehen die Münchner die Ausstiegsklausel im Arbeitspapier von Hiroki Ito.

Nach Informationen des ‚kicker‘ fließt eine Sockelablöse von 23 Millionen Euro ins Schwabenland, durch erfolgsabhängige Boni könnte der Betrag noch auf 28 Millionen steigen. Bislang war hingegen von einer Summe in Höhe von 30 Millionen die Rede, der FCB muss also nicht ganz so tief in die Tasche greifen wie bislang angenommen.

FCB: Weitere Infos zum Ito-Vertrag

Darüber hinaus geht der Deal in Kürze final über die Bühne. Dem Fachmagazin zufolge unterschreibt der in der Defensive flexibel einsetzbare Japaner noch am heutigen Donnerstag an der Säbener Straße. Ito winkt ein Arbeitspapier bis 2028.

Auch Tah soll kommen

Unabhängig von der Verpflichtung des 25-Jährigen möchte der deutsche Rekordmeister noch einen weiteren Abwehrspieler an Land ziehen – womöglich erneut von der direkten Ligakonkurrenz. Mit Wunsch-Innenverteidiger Jonathan Tah (28/Bayer Leverkusen) soll bereits alles klar sein, die Ablöseverhandlungen mit dem Deutschen Meister gestalten sich allerdings schwierig.