Einst größtes Talent Griechenlands: Fortuna bestätigt Tzolis-Deal

Fortuna Düsseldorf setzt ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, wechselt Flügelstürmer Christos Tzolis vorbehaltlich letzter Details an den Rhein. Es handelt sich um ein Leihgeschäft mit dem englischen Zweitligisten Norwich City.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schiefgehen kann offensichtlich nichts mehr, denn Tzolis nimmt an diesem Sonntagvormittag schon vorab am Training der Fortuna-Profis teil. Dies geschah auf Absprache mit dem regulären Arbeitgeber. In Kürze sollen dann alle ausstehenden Formalitäten geklärt sein.

Lese-Tipp

Philipp in die zweite Liga?

Die Düsseldorfer können sich freuen, denn es ist noch nicht so lange her, da Tzolis in seiner Heimat Griechenland als Supertalent abgefeiert wurde. 2021 wechselte der Rechtsfuß gegen eine Ablöse von elf Millionen Euro nach Norwich, wo er die Erwartungen allerdings nicht erfüllen konnte. Nun soll die Karriere in der zweiten Liga neuen Schwung aufnehmen.