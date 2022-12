Medien: Schalke lauert auf Gosens – Bakker zu Inter?

Peter Knäbel kündigte gerade erst an, es sei „erstrebenswert, wenn wir uns in allen Mannschaftsteilen verstärken könnten, um insgesamt das Niveau noch einmal zu heben“. Der Sportvorstand vom FC Schalke 04 weckt dabei große Hoffnungen bei den Fans der Königsblauen. Ein Gerücht aus Italien bringt Schalke nun mit Robin Gosens (28) in Verbindung.

Laut ‚Gazzetta dello Sport‘ bringen sich die Knappen in Stellung beim Außenbahnspieler von Inter Mailand. Die Nerazzurri würden den deutschen Nationalspieler gerne im Winter abgeben, dabei am liebsten verkaufen. Ein Transfer würde allerdings die wirtschaftlichen Mittel des Bundesligisten deutlich übersteigen, Schalke zielt dem Bericht zufolge auf eine Leihe bis zum Saisonende ab. Gosens ist übrigens bekennender Schalke-Fan.

Was läuft mit Bakker?

Inter benötigt aber dringend Einnahmen, um einen Ersatz für Gosens zu verpflichten. Ganz oben auf der Liste steht Adrien Truffert von Stade Rennes. Die Franzosen fordern laut der italienischen Tageszeitung 20 Millionen Euro für den 21-Jährigen.

Alternativ befasst sich der Tabellenfünfte der Serie A dem Bericht zufolge mit Mitchel Bakker (22) von Bayer Leverkusen und Fabiano Parisi (22) vom FC Empoli. Sollte sich das Interesse an Bakker intensivieren, könnte auch die Spur von Gosens zu den Rheinländern nochmal heißer werden.