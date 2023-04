Napoli verlängert mit Juan Jesus

Innenverteidiger Juan Jesus bleibt der SSC Neapel erhalten. Wie der italienische Tabellenführer mitteilt, wurde das auslaufende Arbeitspapier des 31-jährigen Brasilianers bis 2025 verlängert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Vertrag bis 2027 auszudehnen.

Juan Jesus spielt seit 2021 beim Team von Trainer Luciano Spalletti. Damals war der vierfache Nationalspieler ablösefrei von der AS Rom an den Vesuv gewechselt. Für Neapel stand der Linksfuß seitdem in insgesamt 39 Pflichtspielen auf dem Rasen.

