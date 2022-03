Bayern: Kahn traf Raiola

Oliver Kahn hat sich kürzlich mit Starberater Mino Raiola getroffen. Das bestätigt der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern gegenüber ‚Sky‘: „Ja, es ist richtig, ich war in Monaco. Ich war aber auch in London diese Woche, ich bin sehr viel unterwegs in Europa.“

Die Bayern bekunden mitunter Interesse an Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam, der zu Raiolas Klienten gehört. Ebenso zählt Erling Haaland (21) von Borussia Dortmund zu Raiolas Kunden. Mit Blick auf die beiden in München gehandelten Personalien hält sich Kahn aber bedeckt: „Es ist ganz normal, dass man sich mit dem einen oder anderen Spielerberater trifft. Sie werden verstehen, dass ich öffentlich nicht über Inhalte aus diesen Gesprächen sprechen werde.“