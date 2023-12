„Disziplinarische Gründe“: Union gegen Köln ohne Becker

Union Berlin verzichtet in der heutigen Bundesligapartie (18:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln auf die Dienste von Sheraldo Becker. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der Mittelstürmer aus „disziplinarischen Gründen“ nicht Teil des Kaders.

Die Unioner befinden sich mit Platz 15 in der Liga tief in der Krise. Auch Becker kann mit fünf Torbeteiligungen (drei Tore, zwei Vorlagen) nicht an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen. Berichten zufolge ist Eintracht Frankfurt an einer Winter-Verpflichtung des 28-Jährigen interessiert.