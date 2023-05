M‘gladbach: Stindl-Nachfolger gefunden?

Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng soll sich auf dem Radar von Borussia Mönchengladbach befinden. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, beschäftigen sich die Verantwortlichen der Fohlen mit dem Profi des 1. FC Magdeburg. Der 25-Jährige gefalle den Borussen aufgrund seiner Flexibilität und seiner Torgefahr.

Bei den Gladbachern sei Kwarteng „möglicherweise ein Kandidat für die Nachfolge des Kapitäns Lars Stindl“. Stindl wird im Sommer nach 13 Jahren zum Karlsruher SC zurückkehren. Um den Abschied des scheidenden Kapitäns aufzufangen, könnte ein überschaubarer Betrag fällig werden.

Als Ablöse bringt die Tageszeitung eine Summe von 1,5 Millionen Euro ins Spiel. Konkurrenz im Werben um den Zweitliga-Profi erhalten die Gladbacher aus der Bundesliga. Auch der VfB Stuttgart und der VfL Bochum zeigen demnach Interesse an Kwarteng.

Reichlich Jugenderfahrung

In seiner Jugend spielte der athletische Angreifer unter anderem für RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Auch für den Nachwuchs des VfB Stuttgart war Kwarteng bereits aktiv. Den Großteil seiner Karriere verbrachte der gebürtige Schwabe allerdings beim Hamburger SV.

Von den Rothosen wurde der Deutsche mit ghanaischen Wurzeln jedoch im Sommer 2021 vor die Tür gesetzt. Nach einem knappen halben Jahr ohne Verein schloss er sich im Januar 2022 den Magdeburgern an.

Beim derzeitigen Tabellenelften der zweiten Bundesliga steht der Offensivmann noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison war Kwarteng wettbewerbsübergreifend in 29 Partien an 13 Treffern direkt beteiligt (zehn Tore, drei Vorlagen).