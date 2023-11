Giroud gibt Einblick in Milan-Zukunft

Olivier Giroud denkt trotz fortgeschrittenen Alters nicht an ein Karriereende. Seinen auslaufenden Vertrag beim AC Mailand möchte der 37-Jährige verlängern. „Ich würde gerne bleiben“, stellt Giroud im Interview mit ‚Journal du Dimanche‘ klar.

Allerdings habe er noch „nicht mit dem Verein gesprochen. Ich möchte weitermachen und denke, dass ich das Zeug dazu habe. Ich kann diesem Team immer noch nützlich sein. Ich war bereits in den 2000er Jahren ein Fan des großen AC Mailand. Für mich war es ein Segen, diesem Verein beizutreten. Ich würde gerne bleiben. Ich möchte mir den zweiten Stern verdienen.“ Seit 2021 geht Giroud für die Rossoneri auf Torejagd, in der laufenden Saison gelangen dem Linksfuß starke sieben Treffer in elf Ligaspielen.