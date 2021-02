Gladbach verleiht Poulsen

Borussia Mönchengladbach will Linksverteidiger Andreas Poulsen Spielpraxis in Österreich verschaffen. Bis zum Saisonende wird der 21-Jährige an Erstligist Austria Wien verliehen. In Gladbach steht Poulsen noch bis 2023 unter Vertrag.

Für die Fohlen kam der Däne in dieser Saison lediglich zu sechs Einsätzen für das Regionalliga-Team. Bereits in der Rückrunde der Vorsaison war Poulsen nach Wien verliehen, war dort bis zu einem Muskelfaserriss fester Bestandteil des Teams.

„Auf gutem Niveau Spielpraxis bekommen“

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl erklärt: „Für Andreas und für uns ist es wichtig, dass er auf gutem Niveau so viel Spielpraxis wie möglich bekommt. Bei der Austria hat er aktuell eher die Chance dazu als bei uns und wir hoffen, dass er in dieser Saison dort viele Einsätze haben wird.“

Austria-Trainer Peter Stöger: „Mit der Verletzung von Markus Suttner waren wir zum raschen Handeln gezwungen. Andreas war naheliegend, da er bei uns schon alles kennt und wieder schnell mit allem vertraut sein wird. Der Kontakt zu Gladbach und ihm selber ist nie abgerissen, er signalisierte auch sofort, dass er wieder zu uns kommen möchte.“