Nach Streit mit ten Hag: Sancho vorläufig suspendiert

Jadon Sancho bekommt die Konsequenzen seiner konfrontativen Social Media-Aktivitäten zu spüren. „Jadon Sancho wird weiterhin ein persönliches Trainingsprogramm abseits der ersten Mannschaft absolvieren, bis eine Disziplinarangelegenheit geklärt ist“, klärt Manchester United in einer offiziellen Mitteilung über den aktuellen Stand der Dinge auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was war passiert? Beim jüngsten Premier League-Spiel der Red Devils gegen den FC Arsenal (1:3) stand Sancho nicht im Kader, dafür aber unerprobte Kräfte wie Daniel Gore (18), Hannibal Mejbri (20) und Facundo Pellistri (21). Trainer Erik ten Hag erklärte nach der Partie, dass er aufgrund schwacher Trainingsleistungen auf den einstigen 85-Millionen-Transfer verzichtet habe.

Lese-Tipp

„Kimmich ist verliebt in Xavi“ | „Abfangrakete“ Maguire

Sancho meldete sich daraufhin via Social Media zu Wort und widersprach seinem Coach öffentlich. „Ich werde nicht zulassen, dass Leute Dinge sagen, die komplett unwahr sind, ich habe mich in dieser Woche im Training sehr gut verhalten. Ich denke, dass andere Gründe hinter dieser Sache stecken, auf die ich nicht genauer eingehen will, ich bin seit langer Zeit schon der Sündenbock und das ist nicht fair“, so der 23-Jährige. Den United-Verantwortlichen gefiel das offensichtlich gar nicht.