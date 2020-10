Wunschspieler im Auge: Atlético darf Sonder-Transfer tätigen

30 Tage hat Atlético Madrid Zeit, Ersatz für Thomas Partey zu verpflichten. Der ‚as‘ zufolge haben sich die Colchoneros auch schon einen Favoriten ausgeguckt. Geoffrey Kondogbia vom FC Valencia soll auf Geheiß von Diego Simeone in die spanische Hauptstadt wechseln.

Das Problem: In Valencia ist der 27-jährige Mittelfeldspieler gesetzt, stand in allen fünf Ligaspielen der laufenden Saison in der Startelf. Nur bei einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro aufwärts würden die Fledermäuse mit sich reden lassen. Soviel Geld hat Atletí jedoch nicht zur Verfügung.

Eingeschränktes Budget

Die Sonderregel in Spanien besagt, dass Atlético nach dem Weggang von Thomas per Ausstiegsklausel innerhalb eines Monats einen Nachfolger verpflichten darf. Allerdings dürfen nur 25 Prozent der eingenommenen Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro reinvestiert werden. Heißt konkret: 12,5 Millionen Euro stehen zur Verfügung.

Ob der FC Valencia noch mit sich reden lässt, bleibt abzuwarten. Kondogbia selbst wurde laut ‚as‘ bereits informiert, dass Atlético alles in seiner Macht stehende tun wird, um den Transfer einzutüten. Knapp ein Monat bleibt noch Zeit.