Leipzig bricht erfolglose Novoa-Leihe ab

RB Leipzig hat die Leihe von Hugo Novoa zum FC Basel beendet. Wie der DFB-Pokalsieger mitteilt, hat man sich mit den Schweizern darauf verständigt, das ursprünglich bis 2024 datierte Geschäft vorzeitig abzubrechen. Novoa soll nun an einen anderen Klub verliehen werden.

Im Januar hatte RB seinen 20-jährigen Flügelstürmer nach Basel geschickt, damit dieser dort Spielpraxis sammelt. Das gelang jedoch nicht in gewünschtem Maße: Novoa spielte nur in 17 von möglichen 31 Spielen für Basel, stand dabei nur zehnmal in der Startelf und erzielte ein Tor bei drei Assists.

