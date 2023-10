Freiburg verlängert mit Makengo

Der SC Freiburg hält Linksverteidiger Jordy Makengo in den eigenen Reihen. Wie die Breisgauer bekanntgeben, verlängert der 22-Jährige seinen Vertrag. Zur genauen Laufzeit machen die Freiburger wie gewohnt keine Angaben. Seit der aktuellen Saison gehört Makengo zum Profikader des Bundesligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jordy hat sich über kontinuierliche Einsätze in unserer zweiten Mannschaft in diese Situation gespielt. Seine Schnelligkeit und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Positionen sind ein großes Plus von ihm. Seine vorhandenen Qualitäten gepaart mit seinem gewissenhaften Arbeiten lassen auf eine weitere Entwicklung schließen – das kann auch sehr schnell gehen. Wir freuen uns über die Verlängerung“, kommentiert Sportdirektor Klemens Hartenbach.