Tah von Bayern „gekränkt“

Der FC Bayern hat einen ablösefreien Sommertransfer des deutschen Nationalspielers Jonathan Tah nach wie vor nicht abgeschrieben. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ ist aber zu entnehmen, dass die Chancen darauf aufgrund der Vorgeschichte aus dem vergangenen Sommer ziemlich gering sind. Demnach hat es Tah „sehr gekränkt“, dass die Bayern seinen Wunschwechsel letztlich an fünf Millionen Euro Ablösediskrepanz mit Bayer Leverkusen scheitern ließen. Der Aufsichtrat hatte sein Veto gegen eine Zahlung von 25 Millionen eingelegt.

Tah blieb letztlich bei Bayer und spielt eine gute Saison. Daraus, dass er seinen auslaufenden Vertrag am Rhein nicht verlängern wird, macht der 28-jährige Innenverteidiger aber keinen Hehl. In katalanischen Medien ist längst die Rede davon, dass Tahs Wechsel zum FC Barcelona bereits so gut wie feststeht. Ganz sicher kann man sich da ob der finanziellen Probleme der Katalanen aber nie sein – das wissen auch die Bayern, die spätestens zur neuen Saison unbedingt einen neuen Innenverteidiger wollen. Weitere Kandidaten neben Tah: Cristhian Mosquera (20/FC Valencia) und Ousmane Diomande (21/Sporting Lissabon).