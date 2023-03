Union: Becker lässt Zukunft offen

Sheraldo Becker (28) lässt seine Zukunft bei Union Berlin offen. Gegenüber der ‚Bild‘ erklärt der Offensivspieler: „Ich weiß aber nicht, was der Sommer bringt. Ich kann nur sagen, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Es geht mir nicht nur ums Geld.“ Bereits im Winter habe der gebürtige Amsterdamer mehrere Möglichkeiten gehabt, die Eisernen zu verlassen.

„Im Winter sind Klubs an mich herangetreten. Aber ich habe gesagt: ‚Ich bleibe‘. Und dann bleibe ich auch. So bin ich“, schildert der Rechtsfuß. Dass er den Verein nicht zwingend verlassen möchte, hat offenbar auch familiäre Gründe: „Ich bin glücklich. Mein Sohn geht hier seit zwei Jahren zur Schule.“ Beckers Vertrag bei Union ist noch bis zum Sommer 2025 datiert. In der laufenden Saison war er in 33 Einsätzen an 15 Treffern direkt beteiligt (acht Tore, sieben Vorlagen).

