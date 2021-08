Ronaldo weg: Tröstet sich Juve mit Hazard?

Vor wenigen Stunden ging es schließlich Schlag auf Schlag. Cristiano Ronaldo räumte seinen Spind bei Juventus Turin, stieg ins Privatjet, landete in Portugal und tütete seine Rückkehr zu Manchester United ein.

Bei den Red Devils jubiliert man, die Alten Dame hingegen trägt Trauer. Doch lange Zeit bleibt nicht, um die Tränen zu trocknen. Denn am kommenden Dienstag schließt der Transfermarkt. Will man noch externen Ersatz an Land ziehen, ist Eile geboten.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, richtet sich Juves Aufmerksamkeit auf Eden Hazard. Der 30-jährige Belgier wurde bei Real Madrid nie glücklich und stünde einer Luftveränderung sicherlich offen gegenüber. Noch dazu würden die Königlichen Platz im Budget schaffen, um den Wunschtransfer von Kylian Mbappé (22) auf der Zielgeraden des Transfermarkts noch einzutüten.