Tür offen: Maloney vor Winter-Wechsel

Der Transfer von Lennard Maloney zum FSV Mainz 05 nimmt so langsam Form an. „Wir halten den Wechselwunsch für nicht verwerflich und werden ihm daher dementsprechend nachkommen, wenn ein entsprechendes Angebot vorliegt“, sagte Holger Sanwald, Vorstandsvoristzender des 1. FC Heidenheim, am Rande der Partie gegen den 1. FC Union Berlin (2:0). Demnach steht für einen Wechsel des Vizekapitäns, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, im Winter die Tür für einen Transfer offen.

Ein Angebot hat Mainz der Aussage folgend aber noch nicht vorgelegt. Dennoch verdichten sich die Anzeichen für einen vorzeitigen Abschied. Seit Anfang Dezember, als Frank Schmidt seinen Schützling öffentlich kritisiert hatte, steht der 25-Jährige nicht mehr im Kader, auch gestern beim Spiel gegen Union fehlte der US-Amerikaner.