Bochum: Vertragsgespräche mit Holtmann

Gerrit Holtmann (27) soll auch in den kommenden Jahren für den VfL Bochum auflaufen. Im Gespräch mit der ‚WAZ‘ teilt der sprintstarke Außenbahnspieler mit, dass er sich einen Verbleib beim VfL wünscht: „Ich fühle mich hier wohl. Ich weiß, was ich am Verein habe, was ich an den Jungs habe. Ich habe hier in den vergangenen beiden Jahren so viele Spiele gemacht wie davor nur in Braunschweig. An mir liegt es nicht, an meinem Berater liegt es nicht.“

Ein neues Vertragsangebot liegt bereits auf dem Tisch, hatte die ‚WAZ‘ bereits am Dienstag berichtet. „Wir prüfen das gerade, sind in Gesprächen“, kommentierte Holtmann die Offerte. Von einer schnellen Einigung kann jedoch nicht ausgegangen werden. „Das dauert wahrscheinlich noch einige Wochen. Das ist Stand der Dinge“, so der Holtmann weiter. Anfragen von anderen Vereinen gibt es laut Aussagen des Flügelspielers keine. Holtmanns Arbeitspapier läuft noch bis 2023.