FC Bayern: Davies-Vertrag unterschriftsreif – Zögern wegen Brazzo

Seit einem Monat fällt Alphonso Davies mit einem Muskelbündelriss aus. Die Zwischenzeit hat der FC Bayern offenbar genutzt, um eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus mit dem 22-jährigen Linksverteidiger auszuhandeln.

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, ist das neue Arbeitspapier bereits unterschriftsreif. Davies‘ Berater weile aktuell in München. Aber die Davies-Seite will vor der Unterschrift noch abwarten, welche Entwicklungen es in den kommenden Tagen in München gibt.

Brazzo holte Davies nach München

Am Dienstag steht die Aufsichtsratssitzung an, auf der über die Zukunft von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic entschieden wird. Letzterer holte Davies 2019 nach München, handelte nun dessen zweite Vertragsverlängerung aus und gab entsprechende Zusagen.

Logisch, dass sich Davies die Möglichkeit offenhalten will, bei einem Brazzo-Aus die Situation neu zu bewerten. An Alternativen mangelt es nicht: Real Madrid und Manchester City sollen zuletzt bereits an den Kanadier herangetreten sein.