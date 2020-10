Gladbach lässt Tür für Trio offen

Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat einen Trainingsausschluss von Spielern ausgeschlossen, für die sich bis zum Ende des seit gestern in den meisten Ländern geschlossenen Transferfensters kein Abnehmer mehr fand. Sowohl Linksverteidiger Andreas Poulsen (20) als auch Stürmer Julio Villalba (22) und Rechtsverteidiger Michael Lang (29) dürfen weiter mit den Profis trainieren, obwohl sie in den Planungen der Fohlen aktuell keine Rolle spielen. „Es ist bei unserer derzeitigen Konkurrenzsituation quasi ausgeschlossen, dass sie Einsatzzeiten bekommen. Aber es ist in der Corona-Zeit natürlich auch ein ganz spezieller Transfermarkt. Gut möglich, dass sich dann diesmal im Winter etwas mehr tut“, erklärt Manager Max Eberl laut der ‚Bild‘.

Rose äußert sich zudem noch einmal explizit zur Personalie Lang: „Wir jagen hier niemanden vom Hof. Natürlich haben wir Michael Lang aufgezeigt, wie schwierig es angesichts der Konkurrenz auf der rechten Seite mit Stefan Lainer, Valentino Lazaro, Jordan Beyer oder Tony Jantschke wird. Aber er ist ein toller Profi, verhält sich in jedem Training vorbildlich und ist weiterhin jeden Tag bei uns herzlich willkommen.“ In der vergangenen Spielzeit war Lang an Werder Bremen ausgeliehen, doch auch an der Weser konnte der Schweizer keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.