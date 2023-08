Thorsby verlässt Union

Morten Thorsby wechselt zum Serie A-Aufsteiger FC Genua. Nach offiziellen Vereinsangaben wird der 27-jährige Mittelfeldspieler vorerst für ein Jahr vom 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Sollte den Italienern der Klassenerhalt gelingen, wird eine Kaufpflicht greifen.

Brisant ist, dass Thorsby bereits für Lokalrivale Sampdoria Genua 98 Spiele absolvierte. 2022 wechselte er für eine Ablöse von vier Millionen Euro an die Alte Försterei. Für Union bestritt der norwegische Nationalspieler 34 Pflichtspiele, nahm allerdings die Rolle eines Ergänzungsspielers ein. In Italien will er nun wieder Fuß fassen und regelmäßig auflaufen.

