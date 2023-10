Lewandowski: „Meine Zeit geht nicht mehr ewig“

Robert Lewandowski (35) geht die letzten Jahre seiner Karriere gelassen an. Im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘ sagt der zweitbeste Torjäger der Bundesliga-Geschichte: „Meine Zeit als Fußballer geht nicht mehr ewig. Die Minuten in meiner Karriere werden weniger. Diese unglaublichen Emotionen werde ich in absehbarer Zeit nicht mehr haben. Ich habe eine etwas andere Rolle jetzt. Es geht nicht mehr nur darum, ein eiskalter Vollstrecker vor dem Tor zu sein.“

Lewandowski war im Sommer 2022 vom FC Bayern zum FC Barcelona gewechselt. Darunter litt seine Torquote – wenngleich der Pole trotzdem mit 23 Treffern Torschützenkönig und Meister in La Liga wurde. Zu einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien sagt Lewandowski: „Daran denke ich im Moment nicht mal. Ich bin super zufrieden bei Barcelona – auf dem Platz, in der Stadt, mit meiner Familie. Als Mensch bin ich glücklich. Vor Barcelona war ich ein bisschen wie eine Maschine, hier bin ich mehr zum Menschen geworden. Ich habe hier zwei Jahre Vertrag, eines als Option.“