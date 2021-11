Weltrangliste: DFB-Team macht einen Platz gut

Die deutsche Nationalmannschaft klettert in der Weltrangliste weiter nach oben. Nach den jüngsten Siegen gegen Liechtenstein (9:0) und Armenien (4:1) rückt das DFB-Team um einen Platz nach vorne auf Rang elf.

Angeführt wird das Tableau weiterhin von Belgien, gefolgt von Brasilien, Frankreich, England, Argentinien, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark und den Niederlanden. Deutschland ist den Top10 also wieder dicht auf den Fersen.

🇧🇪 Belgium hold off Brazil to stay top ✋

🇳🇱 The Netherlands return to the top 10 🔙

🇨🇦 #WCQ pace-setters Canada soar 📈



🌍 See where your nation sits on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/spQ1bRs0Q2 pic.twitter.com/qVlYmo3mzD