Arsenal-Talent Butler-Oyedeji: Gladbach lockt mit Profifußball

In den vergangenen Jahren bediente sich Borussia Mönchengladbach immer mal wieder in England. Rio Bromfield (16) kam von Tottenham Hotspur, Ko Itakura (27) von Manchester City. Beide sind noch im Verein. Oder Spieler wie Maximilian Wöber (26/Leeds United), Keanan Bennetts (25/vereinslos), Dillon Hoogewerf (21/Vitesse Arnheim) und Reece Oxford (25/FC Augsburg), die inzwischen andere Karrierewege eingeschlagen haben.

Der nächste Name auf der langen Liste könnte Nathan Butler-Oyedeji vom FC Arsenal sein. FT kann einen Bericht des englischen Portals ‚Football Insider‘ über ein Interesse der Fohlen am 21-jährigen Mittelstürmer bestätigen. Nach FT-Informationen befindet sich der Bundesligist seit vergangener Woche sogar schon in konkreten Gesprächen mit der Spielerseite, ein Vertragsangebot liegt aber nach aktuellem Stand noch nicht vor.

Gladbach bietet Kaderplatz bei den Profis

Für Butler-Oyedeji läuft die aktuelle Spielzeit nicht schlecht. In sechs Spielen für die U21 der Gunners erzielte er fünf Tore, zwei weitere legte der Rechtsfuß auf. In den bisherigen beiden Champions League-Partien von Arsenal durfte er auf der Bank Platz nehmen, auch gegen den FC Southampton (3:1) vor der Länderspielpause stand der Angreifer im Premier League-Spieltagskader. Sein Debüt für die Profis steht aber noch aus. Und genau hier wittert die Borussia eine Chance.

Der Durchbruch im Team von Mikel Arteta ist Butler-Oyedeji bislang nicht gelungen. Die Gladbacher locken den talentierten Torjäger nach FT-Informationen mit Profifußball. Statt im Regionalliga-Team wäre der Engländer bei einem Wechsel nach Deutschland sofort für die Profis eingeplant. Eine verheißungsvolle Aussicht, die ihm in der Art in London fehlt. Deshalb zeigt der Angreifer auch Interesse an einem Wechsel zur Borussia.

Ablösefreier Wechsel möglich

Wie FT in Erfahrung bringen konnte, läuft das Arbeitspapier des Talents nur noch bis Februar 2025. Dann könnte Butler-Oyedeji ablösefrei nach Gladbach wechseln. Für den Spieler eine von zwei realistischen Optionen. Die andere wäre eine Vertragsverlängerung bei Arsenal. Doch auch dann wäre ein Wechsel nach Gladbach nicht ganz vom Tisch. Sollte Butler-Oyedeji sich langfristig an Arsenal binden, wäre ein Leihgeschäft möglich. Eventuell mit Kaufoption. Eine Entscheidung dahingehend ist aber noch längst nicht gefallen.