Al Nassr tütet Fofana-Deal ein

Al Nassr hat nach der Verpflichtung von Marcelo Brozovic den nächsten prominenten Sommerneuzugang an Land gezogen. Seko Fofana verlässt den französischen Vizemeister RC Lens und schließt sich Cristiano Ronaldo und Co. an. Dem Vernehmen nach fließen 30 Millionen Euro Ablöse für den 28-jährigen Mittelfeldspieler.

Auch Fofana folgt damit dem Ruf des Geldes. Bei Lens hätte der ivorische Nationalspieler in der kommenden Saison an der Champions League teilgenommen. Für Lens ist der Transfer ein dickes Plusgeschäft. 2020 hatte der Klub 8,5 Millionen Euro Ablöse an Udinese Calcio gezahlt.

