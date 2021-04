Napoli: Drei Kandidaten auf Gattuso-Nachfolge

Die SSC Neapel bereitet die Nachfolge ihres scheidenden Trainers Gennaro Gattuso vor. Drei Kandidaten sind laut ‚Corriere dello Sport‘ aktuell Thema bei den Azzurri: Luciano Spalletti (vereinslos), Massimiliano Allegri (vereinslos) sowie Ivan Juric (Hellas Verona).

Vor allem Allegri wäre für Napoli eine Toplösung, immerhin errang der 53-Jährige mit Milan und Juve sechs Meisterschaften und vier Pokalsiege. Ebenfalls beachtlich liest sich die Vita von Spalletti, der bereits für die AS Rom, Zenit St. Petersburg und Inter Mailand an der Seitenlinie stand. Juric leistet in Verona gute Arbeit, hat dort aber noch einen Vertrag bis 2023. Amtsinhaber Gattuso, dessen Vertrag nicht verlängert wird, ist derweil beim AC Florenz im Gespräch.