Hakimi zum Wochenstart nach Paris

Achraf Hakimi dürfte Anfang nächster Woche ein Spieler von Paris St. Germain sein. Wie ‚RMC‘ berichtet, wird der Rechtsverteidiger am Montag, spätestens am Dienstag in der französischen Hauptstadt eintreffen, um die Transferformalitäten – Medizincheck und Vertragsunterschrift – über sich ergehen zu lassen.

Hakimis Wechsel von Inter Mailand zu PSG ist inzwischen ein offenes Geheimnis. 70 Millionen Euro werden dem Vernehmen nach für den 22-jährigen Ex-Dortmunder fällig. FT wusste frühzeitig von einer Einigung zwischen Hakimi und dem französischen Hauptstadtklub zu berichten.