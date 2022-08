Lewandowski: Bayern-Zoff beendet

Robert Lewandowski ist beim FC Bayern endgültig Geschichte. Am Vormittag schaute der Torjäger ein letztes Mal bei seinem ehemaligen Arbeitgeber vorbei. Zum Abschied richtete Lewy vor seiner Abfahrt versöhnliche Worte an die Bayern-Gemeinde. „Es ist alles okay. Ich habe alle dort getroffen und mich bedankt für alles. [...] Die letzten paar Wochen waren kompliziert für alle, aber das gehört manchmal zum Fußball“, sagte der 33-Jährige am ‚Sky‘-Mikrofon.

Lewandowski und die Münchner Bosse scheinen das Kriegsbeil begraben zu haben. Wochenlang hielt die von Wechselforderungen und gegenseitigen Schuldzuweisungen begleitete Transferposse den Rekordmeister in Atem. Jetzt kann sich der Pole auf die kommenden Aufgaben mit dem FC Barcelona konzentrieren, genauso wie Bayern auf die ihren.