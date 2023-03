M’gladbach: Koné kommentiert PSG-Gerüchte

Borussia Mönchengladbachs Manu Koné (21) bringen die Wechselgerüchte um seine Person nicht aus der Ruhe. Über das kolportierte Interesse von Paris St. Germain sagt der zentrale Mittelfeldspieler in der ‚Bild‘: „Ich wache jetzt nicht jeden Tag mit dem Gedanken auf, dass ich mit Mbappé zusammenspielen will. Aber klar: Wenn man irgendwann mal mit so großen Spielern zusammenspielen würde, könnte man noch viel lernen. Das ist natürlich reizvoll.“

Ausschließen will der Franzose einen Wechsel nach Paris daher nicht: „Vorstellen kann ich mir viele Sachen. Aber ich habe Vertrag bis 2025 und konzentriere mich nur auf Gladbach.“ Neben PSG sollen auch der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig ein Auge auf Koné geworfen haben. Gladbach ist angeblich ab 30 Millionen Euro gesprächsbereit. Koné sagt: „Ich fühle mich sehr wohl bei Borussia. Die Gerüchte über einen Wechsel stören mich nicht, ich konzentriere mich voll und ganz auf den Rest der Saison. Dann werden wir sehen, was passiert.“

