Leihe plus Kaufoption: Berisha kommt in die Bundesliga

Auch der VfB Stuttgart und Mainz 05 sollen in diesem Sommer ein Auge auf Mergim Berisha geworfen haben. Das Rennen um den 24-jährigen Mittelstürmer macht nun aber der FC Augsburg. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, steht der Wechsel zu den Fuggerstädtern kurz bevor.

Der FCA hole Berisha zunächst per Leihe und für eine Gebühr von 300.000 bis 500.000 Euro an Bord. Im Anschluss kann der Bundesligist Gebrauch von einer Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro machen. Berishas Vertrag bei Fenerbahce läuft noch bis 2025.

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler war erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von RB Salzburg nach Istanbul gewechselt. In 32 Spielen für Fener schoss Berisha acht Tore und legte drei weitere auf.