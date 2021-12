BVB: Watzke zieht Hinrundenbilanz

Hans-Joachim Watzke hat auf die Hinrunde von Borussia Dortmund zurückgeblickt. Vor dem abschließenden Spiel bei Hertha BSC am heutigen Samstag (18:30 Uhr) sagte der Geschäftsführer gegenüber vereinseigenen Medien: „Mit der Bundesliga bin ich einverstanden, auch wenn wir sicherlich in zwei, drei Spielen mehr ein Feuerwerk hätten abbrennen können.“

Der BVB überwintert als Zweiter, der Spitzenreiter FC Bayern ist aber schon auf mindestens sechs Punkte enteilt. Watzke weiter: „Was schmerzt und was ehrlicherweise auch eine schlechte Leistung war, war unsere Leistung in der Champions League.“ In der Königsklasse schied der BVB bereits nach dem fünften Spieltag aus und spielt im neuen Jahr in der Europa League weiter.