Mainz: Der Stand bei Fernandes

Bei Edimilson Fernandes stehen die Zeichen auf Vertragsverlängerung bei Mainz 05. Laut dem ‚kicker‘ „stehen die Chancen nicht schlecht“, dass der 26-jährige Mittelfeldspieler bei den Rheinhessen bleibt. Vertraglich ist Fernandes nur noch bis zum Sommer gebunden.

Sportdirektor Martin Schmidt kündigt an: „Wir werden zeitnah mit dem Berater schauen, was Edi will nach vier Jahren, die nicht gerade eine Erfolgsgeschichte waren. Er ist ein super interessanter Spieler.“ Nach Leihen in Bielefeld und Bern hat sich Fernandes zuletzt in der Mainzer Elf festgespielt.