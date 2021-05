Bericht: St. Pauli holt neuen Linksverteidiger

Der FC St. Pauli steht kurz davor, Lars Ritzka vom SC Verl unter Vertrag zu nehmen. Wie die Berateragentur des 23-Jährigen gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ preisgibt, sind die Verhandlungen schon „sehr weit fortgeschritten“. Da sein Arbeitspapier ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Beheimatet ist Ritzka auf der linken Abwehrseite, auf der er in der laufenden Spielzeit 35 Partien in der 3. Liga absolvierte. Zwei Tore und vier Vorlagen sind ihm dabei gelungen. In Hamburg soll der Linksfuß die Rolle von Daniel Buballa übernehmen, der den Verein nach sieben Jahren verlässt.