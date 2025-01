Der Favorit bei Tzimas

Stefanos Tzimas vom 1. FC Nürnberg könnte es nach der Saison in die Premier League verschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, favorisiert der Grieche aktuell einen Wechsel zu Brighton Hove & Albion. Ausschlaggebend dafür sollen gute Gespräche mit Brightons Trainer Fabian Hürzeler sein. Neben den Seagulls sind aber auch noch Aston Villa und Tottenham Hotspur im Rennen um den 19-Jährigen.

Der Stürmer ist aktuell von PAOK Saloniki an die Franken ausgeliehen. Der Club verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro, die aber nur gezogen wird, sollte ein Verein 25 Millionen Euro plus etwaige Boni für einen anschließenden Transfer auf den Tisch legen. Für den FCN erzielte Tzimas in der laufenden Spielzeit zehn Treffer in wettbewerbsübergreifend 17 Spielen.