HSV: Hunt denkt nicht ans Karriereende

Mittelfeldspieler Aaron Hunt vom Hamburger SV möchte seine Karriere im Sommer noch nicht beenden. Gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ stellt der 34-jährige Routinier klar: „Fakt ist, dass ich auf jeden Fall weiterhin Fußball spielen will, der Rest wird sich zeigen.“ Sein Kontrakt beim HSV läuft im Sommer aus. Zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim Zweitligisten könne er „aktuell nichts sagen“.

„Ich habe ein großes Ziel, das steht über allem: Ich will unbedingt aufsteigen. Das ist jetzt mein dritter Anlauf, den ich mit dem Verein nehme – und ich hoffe, dass es in diesem Jahr klappt. Das ist für mich das Wichtigste“, äußert sich Hunt zu seinen Ambitionen mit dem Tabellenführer der zweiten Bundesliga. In dieser Saison schoss der ehemalige Nationalspieler drei Tore in 22 Ligaeinsätzen für die Rothosen.